Макс Барських заінтригував фото з малюком: Все ж таки син?
Співак змусив шанувальниць хвилюватися, виклавши в свій Instagram фото, на якому він цілує в щічку чарівного карапуза
І поки найемоційніші фанатки Макса втекли за заспокійливим, більш раціональні підписники почали розбиратися, чия взагалі дитина, і що за блондинка цілує її у другу щоку!
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Барських підписав фото без жодних подробиць: «Мартіну два рочки!». Але ті, хто давно стежать за співаком, і так майже відразу все зрозуміли. На знімку – подруга Макса, Міша Романова зі своїм сином Мартіном. Який, за сумісництвом, якщо вірити коментарям, ще й син Барських… Щоправда, хресний 🙂
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Тож можна видихнути спокійно, серце Макса ще вільне, та й дітьми виконавець поки не обзавівся. Але хто знає, як довго ще Барських буде залишатися завидним холостяком? Тому, якщо у вас є якісь види на красеня, який пече неймовірні пиріжки і співає про любов, варто поквапитися!
Фото: @max_barskih
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