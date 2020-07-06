Безпрецедентний випадок в музичній індустрії за всю історію існування авторитетної платформи TopHit, яка займається моніторингом музики на радіостанціях в понад 40 країнах світу

Згідно зі статистикою лід сингл майбутнього альбому співака «1990» – «Лей, не шкодуй» – 16 тижнів поспіль утримував перше місце чарту TopHit Global Radio Chart, що є абсолютним рекордом серед музикантів і виконавців по в сему світу і самої ротованою піснею на всіх мовах в період 2008 по 2020 роки.

Фанатки верещать! Макс Барських опублікував інтимне послання

Ігор Краєв, засновник платформи TopHit, найбільшого агрегатора нових радиохитов і паблішер музичних чартів: «Макс Барських обійшов не тільки російських і українських артистів, але і визнаних зарубіжних зірок – Billie Eilish з треком Bad Guy, яка« тільки »14 тижнів очолювала радіочарт TopHit в 2019 році і Ed Sheeran з хітом Shape Of You – 11 тижнів на вершині в 2017 році.

Ще трохи ексклюзивної статистики від TopHit. «Лей, не шкодуй!» поряд з треками «Тумани» і «Моя любов» входить до трійки найпопулярніших хітів Макса. 50 треків Макса Барських з 2009 року прозвучали в радіоефірі 15,5 мільйона разів, зібравши аудиторію в півтора мільярда слухачів!»

Макс Барських готує пиріжки: Це дуже смішно… і смачно!

Макс Барських: «Коли я створюю музику, не думаю про рекорди. Я роблю це, щоб поділитися зі своїм слухачем історіями, які близькі моєму серцю. І мені вдвічі приємніше, коли мою творчість підкорює нові висоти, адже це ще один доказ того, що ми з командою на вірному шляху. Спасибі TOPHIT за цю нагороду, вона – найцінніша з тих, які я коли-небудь отримував », – прокоментував співак.

Крім унікальної нагороди в рамках щорічної музичної премії TopHit Music Awards, що підводить підсумки 2019 року, Макс Барських став «Найпопулярнішим артистом на радіо», а його відеоробота на трек «Берега» перемогла в номінації «Відеокліп року».

Читай також:

Макс Барських презентував акустичний альбом суперхітів. І він фантастичний!

Макс Барських – «Стрілою у серце»: прем’єра нової україномовної пісні!