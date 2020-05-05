Новий каналG.spaceШОУМАНІЯФанатки верещать! Макс Барських опублікував інтимне послання

Фанатки верещать! Макс Барських опублікував інтимне послання

Через тиждень після надуспішного unplugged концерту Макса Барських у Tik Tok, який загалом подивилося більше чверті мільйона чоловік, музикант не зупиняється на сюрпризах.

Співак відкриває таємницю неоднозначних звернень до незнайомки в публікаціях, які з’являлися на особистих сторінках артиста останні декілька днів. Новим відео, яке Барських опублікував сьогодні на своїй сторінці в Tik Tok, музикант у властивій для себе манері 15-секундних спойлерів запустив челендж #посекрету. За його підсумками вже дуже скоро шанувальники артиста дізнаються дату релізу його наступного хіта.

@max.barskihПосылаю всем интимное послание и официально открываю свой челлендж! Передай свой меленький секрет другу в конверте. ##максбарскихпосекрету ##посекрету

♬ По секрету – max.barskih

«По секрету» – таку назву отримав четвертий сингл із майбутнього альбому «1990», який музикант планує випустити найближчим часом.

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