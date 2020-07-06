Беспрецедентный случай в музыкальной индустрии за всю историю существования авторитетной платформы TopHit, которая занимается мониторингом музыки на радиостанциях в более 40 странах мира

Согласно статистике лид сингл будущего альбома певца «1990» – «Лей, не жалей» – 16 недель подряд удерживал первое место чарта TopHit Global Radio Chart, что является абсолютным рекордом среди музыкантов и исполнителей по в сему миру и самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы.

Фанатки визжат! Макс Барских опубликовал интимное послание

Игорь Краев, основатель платформы TopHit, крупнейшего агрегатора новых радиохитов и паблишера музыкальных чартов: «Макс Барских обошёл не только российских и украинских артистов, но и признанных зарубежных звёзд — Billie Eilish с треком Bad Guy, которая «только» 14 недель возглавляла радиочарт TopHit в 2019 году и Ed Sheeran с хитом Shape Of You — 11 недель на вершине в 2017 году.

Ещё немного эксклюзивной статистики от TopHit. «Лей, не жалей!» наряду с треками «Туманы» и «Моя любовь» входит в тройку самых популярных хитов Макса. 50 треков Макса Барских с 2009 года прозвучали в радиоэфире 15,5 миллионов раз, собрав аудиторию в полтора миллиарда слушателей!»

Макс Барских готовит пирожки: Это очень смешно… и вкусно!

Макс Барских: «Когда я создаю музыку, не думаю о рекордах. Я делаю это, чтобы поделиться со своим слушателем историями, которые близки моему сердцу. И мне вдвойне приятно, когда мое творчество покоряет новые высоты, ведь это ещё одно доказательство того, что мы с командой на верном пути. Спасибо TOPHIT за эту награду, она – самая ценная из тех, которые я когда-либо получал», – прокомментировал певец.

Помимо уникальной награды в рамках ежегодной музыкальной премии TopHit Music Awards, подводящей итоги 2019 года, Макс Барских стал «Самым популярным артистом на радио», а его видеоробота на трек «Берега» победила в номинации «Видеоклип года».

Читай также:

Макс Барских представил акустический альбом суперхитов. И он фантастический!

Макс Барских – «Стрілою у серце»: премьера новой украиноязычной песни!