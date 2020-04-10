Сингли, які підкорили десятки країн і стали для багатьох саундтреками життя, тепер звучать зовсім по-домашньому. Камерні версії пісень не тільки не втратили своєї актуальності, а скоріше навпаки, в умовах кардинальної зміни темпоритму життя і настрою часу, ще більше посилили елемент своєї хітовості та романтизму.

— Я завжди прагну до того, щоб моя музика надихала слухача і підтримувала його в будь-яких ситуаціях, — коментує прем’єру Макс Барських. — Сьогодні, коли ми замкнені в своїх квартирах і бачимо один одного через інтернет-вікна, особливо важливо використовувати музику, як дотик. Я підготував ваші улюблені пісні в акустичному live виконанні, щоб вони звучали, ніби зіграні у вашій квартирі іншому. Просто слухайте і підспівувати всією сім’єю, я поруч », коментує прем’єру Барських.

Макс Барських з’явився на обкладинці спецвипуску PLAYBOY

«С Максом по домам» став сьомим альбомом у дискографії артиста, в який увійшли 8 суперсинглів, презентованих музикантом в період 2014-2019 років: «Туманы», «Небо», «Берега», «Моя любовь», «Неземная», «Полураздета», «Странная», «Хочу танцевать». Прем’єра вже доступна на всіх цифрових майданчиках і офіційному YouTube-каналі артиста.

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