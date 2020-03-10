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Прем’єра нового україномовного треку Макса Барських «Стрілою у серце» відбулася в його день народження.

«Среди восьми миллиардов сердец, бьющихся на разных континентах света, есть только одно, с которым я хочу, чтобы мое сердце звучало в такт, – коментує прем’єру артист. – Найти этого человека и есть самое великое счастье, на которое только способен человек. В этот миг физический мир перестаёт существовать и внутри нас зарождается целая вселенная, в которой есть только двое – те самые счастливчики, что сумели найти друг друга и познать самое великое из всех чувств».

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