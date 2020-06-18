Звезда «Игры престолов» совсем скоро станет мамой

Софи Тернер на прогулке поймали папарацци и запечатлели уже не маленький животик знаменитости! А значит, скоро мы узнаем, кого ждут Софи с мужем и какое имя дадут малышу звездные родители

В этом году в мире шоубизнеса настоящий беби-бум! Недавно стал отцом Руперт Гринт, сыгравший Рона в «Гарри Поттере», о беременности сообщила актриса Джесси Кейв, малыша ждёт Кетти Перри… Да и украинские звезды не отстают: весной родителями стали ONUKA и MANEKEN, ждут пополнения Тарас Тополя и Alyоsha, и это, не говоря уже о двух беременных выпускницах «Від пацанки до панянки»!

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О том, что Софи Тернер и ее муж – американский певец Джо Джонас ждут малыша, стало известно давно! Но будущие родители предпочитают все новости пока держать в секрете, и лишь изредка появляются на публике, демонстрируя, как растет животик актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 17 Июн 2020 в 10:24 PDT

Можно предположить, что осень Тернер встретит уже в роли мамы 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 20 Июл 2019 в 6:40 PDT

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