Звезда «Гарри Поттера» беременна в третий раз
Актриса Джесси Кейв, сыгравшаю Лаванду Браун, ждёт третьего ребенка
Не успели мы порадоваться новости о пополнении в семье Руперта Гринта, исполнившего в фильмах о Гарри Поттере роль Рона Уизли, как и его киношная возлюбленная (все же помнят, как Лаванда зажимала Рона в углах с криками «Мой Бон-бочик?») оказалась в положении.
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Для 33-летней Джесси Кейв это уже третья беременность, на данный момент у нее с супругом – стендап-комиком Альфи Брауном – уже есть 5-летний сын Донни и 3-летняя дочь Марго. В 2017 Джесси и Альфи едва не подали на развод, но уже спустя год пара снова стала жить вместе, и, как видим, решила закрепить успех, родив еще одного наследника.
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Кстати, оба родителя очень своеобразно поделились в своих Instagram-аккаунтов новостями о грядущем пополнении!
Джесси выложила снимок, на котором отчетливо виден уже достаточно большой животик, с подписью «Oops, I did it again!». Ее супруг же поделился фото УЗИ с подписью: ««Я очень рад объявить о моей предстоящей вазэктомии».
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Что ж, похоже, стендап-комик остается верным себе в любой ситуации и ко всему относится к юмором!
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