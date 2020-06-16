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Звезда «Гарри Поттера» беременна в третий раз

Актриса Джесси Кейв, сыгравшаю Лаванду Браун, ждёт третьего ребенка

Не успели мы порадоваться новости о пополнении в семье Руперта Гринта, исполнившего в фильмах о Гарри Поттере роль Рона Уизли, как и его киношная возлюбленная (все же помнят, как Лаванда зажимала Рона в углах с криками «Мой Бон-бочик?») оказалась в положении.

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Для 33-летней Джесси Кейв это уже третья беременность, на данный момент у нее с супругом – стендап-комиком Альфи Брауном – уже есть 5-летний сын Донни и 3-летняя дочь Марго. В 2017 Джесси и Альфи едва не подали на развод, но уже спустя год  пара снова стала жить вместе, и, как видим, решила закрепить успех, родив еще одного наследника.

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Oops I did it again ???????? ❤️ ???? photo by @bebecave

Публикация от JeSsIe CaVE (@jessiecave)

Кстати, оба родителя очень своеобразно поделились в своих Instagram-аккаунтов новостями о грядущем пополнении!

Джесси выложила снимок, на котором отчетливо виден уже достаточно большой животик, с подписью «Oops, I did it again!». Ее супруг же поделился фото УЗИ с подписью: ««Я очень рад объявить о моей предстоящей вазэктомии».

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I’m very happy to announce my forthcoming vasectomy.

Публикация от Alfie Brown (@alfiebrowncomedian)

Что ж, похоже, стендап-комик остается верным себе в любой ситуации и ко всему относится к юмором!

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