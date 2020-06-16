Звезда «Гарри Поттера» беременна в третий раз

Актриса Джесси Кейв, сыгравшаю Лаванду Браун, ждёт третьего ребенка

Не успели мы порадоваться новости о пополнении в семье Руперта Гринта, исполнившего в фильмах о Гарри Поттере роль Рона Уизли, как и его киношная возлюбленная (все же помнят, как Лаванда зажимала Рона в углах с криками «Мой Бон-бочик?») оказалась в положении.

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Для 33-летней Джесси Кейв это уже третья беременность, на данный момент у нее с супругом – стендап-комиком Альфи Брауном – уже есть 5-летний сын Донни и 3-летняя дочь Марго. В 2017 Джесси и Альфи едва не подали на развод, но уже спустя год пара снова стала жить вместе, и, как видим, решила закрепить успех, родив еще одного наследника.

Кстати, оба родителя очень своеобразно поделились в своих Instagram-аккаунтов новостями о грядущем пополнении!

Джесси выложила снимок, на котором отчетливо виден уже достаточно большой животик, с подписью «Oops, I did it again!». Ее супруг же поделился фото УЗИ с подписью: ««Я очень рад объявить о моей предстоящей вазэктомии».

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’m very happy to announce my forthcoming vasectomy. Публикация от Alfie Brown (@alfiebrowncomedian) 15 Июн 2020 в 8:35 PDT

Что ж, похоже, стендап-комик остается верным себе в любой ситуации и ко всему относится к юмором!

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