Новый каналG.spaceШОУМАНИЯБеременная Alyosha намекнула на двойню!

Беременная Alyosha намекнула на двойню!

Тарас Тополя совсем не против

Украинская певица Alyosha недавно удивила фанатов признание в том, что она с мужем Тарасом Тополей ждет пополнения в семье. А вскоре звездная пара рассекретила пол будущего ребенка, заявив, что у них будет девочка.

Сейчас же Alyosha заинтриговала своих фанатов намеком на двойню. В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в обтягивающем платье черного цвета. В подписи к посту она написала: «Сколько девочек на этом фото?»

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Подписчики звезды сразу же засыпали комментарии предположениями, что звездная пара ждет двойню. Отписывать фолловерам Alyosha не стала. Но в середине мая певица призналась, что муж, узнав о третьей беременности, хотел, чтобы она родила двойню.

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