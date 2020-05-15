Беременная Кэтти Перри снялась обнаженной в своем новом клипе «Daisies»

Популярная исполнительница выпустила свежий сингл и чувственный клип к нему. В видео 35-летняя Кэтти появляется в белом легком платье, которое затем снимает, чтобы искупаться в водопаде. Выглядит завораживающе!

Кусочком нового клипа певица поделилась на своей страничке в Instagram и раскрыла смысл композиции в комментарии:

«Я написала эту песню пару месяцев назад как призыв оставаться верным курсу, который вы для себя выбрали, независимо от того, что подумают другие. Недавно для меня это приобрело новое значение в свете того, что переживает весь мир. Каждый из нас – один из более чем семи миллиардов, и у нас есть своя собственная история силы и стойкости. Я надеюсь, эта песня станет саундтреком к вашим мечтам… особенно к тем, которые остались позади ????»

Интересно, что операторы снимали Кэтти с расстояния 180 метров.

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Трек «Daisies» войдет в пятый студийный альбом певицы, релиз которого запланирован на 14 августа. Судя по размеру животика, в это время Кэтти уже будет мамой!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 14 Май 2020 в 9:05 PDT

Напомним, что исполнительница ждет ребенка от своего возлюбленного Орландо Блума, который сделал ей предложение 14 февраля 2019 года.

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