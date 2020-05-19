Найкрасивіша: Светлана Тарабарова беременна во второй раз

Украинская певица TARABAROVA необычным способом объявила о своей второй беременности – исполнительница поделилась снимками чувственной черно-белой фотосессии и призвала будущих мам поддержать ее флешмоб #Найкрасивіша

«Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая!» – рассказала в своем Instagram TARABAROVA.

Певица также призвала девушек поддержать этот импровизированный флэшмоб «Никаких комплексов – ты самая красивая!

Девочки, я знаю, что у многих из вас есть сказочные фото с животиком, поэтому выкладывайте их с хэштегом #найкрасивіша, и давайте наполним этот мир красотой, любовью и нежностью».

Читай также:

Breaking news! ONUKA и MANEKEN стали родителями

Хоакин Феникс впервые станет отцом!

Беременная Кэтти Перри снялась обнаженной в своем новом клипе «Daisies»