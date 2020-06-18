Кортни Кокс наиболее известная свое ролью в нашумевшем сериале «Друзья», где она сыграла Монику Геллер. Однако к успеху актриса пришла далеко не сразу, ее биография пестрит самыми разными событиями.

Детство

Кортни Кокс родилась 15 июля 1964 года в городе Бирмингем, штат Алабама, в семье бизнесмена Ричарда Кокса и домохозяйки Кортни Басс. Актриса – младший ребенок в семье, у нее есть две старшие сестры – Вирджиния и Дотти, и старший брат Ричард. Когда девушке было 10 лет, отец ушел из семьи, а вскоре мама вышла замуж за бизнесмена Хантера Коупланда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 12 Май 2019 в 3:42 PDT

Школьные годы Кортни прошли очень активно: она занималась плаванием, теннисом и была членом группы поддержки. После школы актриса поступила в Университет Вашингтона на факультет архитектуры и дизайна интерьеров, однако уже через год она бросила обучение ради карьеры модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 24 Май 2019 в 9:11 PDT

Несколько лет Кортни работала моделью, сотрудничала с агентством «Форд» в Нью-Йорке и параллельно посещала курсы актёрского мастерства, которые помогли ей избавиться от своего южного акцента. Кокс появилась на обложках нескольких глянцевых журналов и даже снялась в рекламных роликах Maybelline и Noxema.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 16 Авг 2019 в 9:12 PDT

Старт карьеры

Одним из первых появлений Кортни Кокс на телевидении стала реклама тампонов: она первой в США произнесла с экранов слово «месячные», чем навсегда запомнилась зрителям. Затем девушка появилась в клипе Брюса Спрингстина «Dancing In the Dark», в котором она исполнила роль танцовщицы, а в кино Кокс попала в 1987 году, снявшись в нескольких эпизодах «Властелинов вселенной» с Дольфом Лундгреном.

Со временем ориентир сместился, и Кортни стала активно сниматься в сериалах. Сперва не очень удачно: девушке досталась роль в практически провалившемся проекте «Мученики науки», ради которого она переехала в Лос-Анжелес, а также Кокс появилась в одной из главных ролей ситкома «Семейные узы».

До того, как попасть на кастинг «Друзей», актриса успела засветиться в культовом фильме с Джимом Керри «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», где сыграла роль Мелиссы Робинсон.

А уже в 1994 году Кортни получила приглашение на пробы в «Друзья». Что интересно, сперва она проходила кастинг на роль… Рейчел! Но судьба сложилась так, что эту роль получила Дженнифер Энистон, а Кокс предложили сыграть Монику. И как мы видим, всё сложилось наилучшим образом!

Три главные актрисы сериала «Друзья» попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые высокооплачиваемые актеры на ТВ: Кортни Кокс в последних двух сезонах ситкома получала по миллиону долларов за эпизод!

С 1996 года Кортни Кокс попала в еще один известный кинопроект: девушка сыграла одну из главных ролей – репортёра Гэйл Уэзерс – в серии фильмов «Крик», а в 1999 году ей досталась ключевая роль в фильме «Бешенные деньги».

В 2001 году Кокс появилась в фильме «3000 миль до Грейсленда», в 2005-м снялась в фильме «Ноябрь», а также сыграла небольшую роль в высокобюджетном фильме «Всё или ничего». В этом же году Кортни вместе с мужем снялась в фильме «Турист», Дэвид Аркетт был ещё и режиссёром.

В 2007 году актриса вновь вернулась в мир сериалов и снялась в проекте «Грязь», в котором исполнила роль Люси Спиллер, редактора бульварной газеты. Интересно, что Кокс со своим супругом также выступили исполнительными продюсерами этого сериала! Они даже затянули в проект Дженнифер Энистон, которая появилась в нескольких эпизодах, но это не помогло сериалу стать успешным, и вскоре его закрыли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 15 Окт 2019 в 3:56 PDT

В 2008 году Кортни Кокс появилась в нескольких эпизодах сериала «Клиника», и снялась вместе с Адамом Сэндлеров в картине «Сказки на ночь».

В 2009 году актриса снялась в проекте «Город хищниц», более того – выступила в роли продюсера и даже срежиссировала несколько выпусков ситкома! За роль в этом проекте Кокс была номинирована на «Золотой глобус».

В 2012 Кокс стала режиссером документального фильма «Талхотблонд», снятом Барбарой Шредер, а в 2014-м – продюсером картины «Прежде чем я уйду».

Но и актерская карьера Кортни продолжает активно развиваться. В 2016 году она появилась в фильме «День матери», в 2018-м – в девятом сезоне сериала «Бесстыдники», а в 2020-м вместе с Дэвидом Бекхэмом стала приглашенной гостьей в сериале «Американская семейка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Too hot in the hot tub! #modernfamily Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 25 Окт 2019 в 12:42 PDT

Личная жизнь

С 1999-го по 2013 год была замужем за актером и режиссером Дэвидом Аркеттом. От этого брака у актрисы есть дочь Коко Райли Аркетт, крестной которой стала Дженнифер Энистон.

В конце 2013 года Кокс начала встречаться с музыкантом Джонни Макдейдом, клавишником группы Snow Patrol. В июне 2014 года пара даже объявила о помолвке, правда уже в 2015-м расторгли ее. С 2016 года ходили слухи о том, что Кокс и Макдейд снова сошлись, и появившись вместе в 2018 году на церемонии Brit Awards, пара лишь подогрела интерес к их отношениям. Однако официально свой союз они до сих пор не узаконили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 14 Фев 2020 в 10:29 PST

Интересные факты:

В сериале «Грязь» есть эпизод, в котором героини Кортни Кокс и Дженнифер Энистон целуются.

Кокс могла сыграть роль Сьюзан Майер в «Отчаянных домохозяйках», однако из-за беременности была вынуждена отказаться, и роль досталась Тери Хэтчер.

Кортни Кокс стала единственной среди всей звездной шестерки «Друзей», кто ни разу не номинировался на «Эмми».

У Кортни Кокс – коричневый пояс по карате.

В промежутке между пятым и шестым сезоном, когда Кокс вышла замуж за Дэвида Аркетта и сменила фамилию на двойную, создатели сериала решили отразить это событие в титрах, и в «Эпизоде после Вегаса» в начальных титрах все актеры получили добавление «-Аркетт» к своим фамилиям.

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