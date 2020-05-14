Новый каналG.spaceШОУМАНИЯBreaking news! ONUKA и MANEKEN стали родителями

Breaking news! ONUKA и MANEKEN стали родителями

Одна из самых стильных пар украинского шоубизнеса поделились в сетях трогательной новостью

«Теперь нас четверо!», – с такой подписью Ната Жижченко выложила на своей страничке в Instagram черно-белый снимок. На фото беременная ONUKA, ее супруг Евгений Филатов и их домашний любимец – пес Пиф.

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Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Трогательным снимком поделился и MANEKEN. Евгений выложил фото из роддома, на котором он держит укутанного в пеленку малыша. «Филатов Александр Евгеньевич», – подписал кадр счастливый отец!

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Публикация от The Maneken (@themaneken)

Поздравляем молодых родителей и желаем здоровья малышу! Что-то подсказывает, что этот ребенок будет очень творческим!

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