Новый каналG.spaceШОУМАНИЯАктер, сыгравший Рона Уизли, стал отцом в первый раз

Актер, сыгравший Рона Уизли, стал отцом в первый раз

Кажется, только недавно мы писали, что папарацци подловили Руперта Гринта и его возлюбленную Джоржию Грум и сделали фото, на которых отчетливо заметно интересное положение девушки. А 7 мая актеры стали родителями!

Для обоих это первый ребенок! Издание  The Mirror сообщило, что у Руперта и Джорджии родилась девочка, но ее имя пока что держится в секрете.

Фаны надеются, что молодые родители назовут кроху “по-книжному” – Гермиона или Роза (дочь Рона и Гермионы в книгах Дж. Роулинг), отдав дань франшизе, которая сыграла огромную роль в жизни ее отца. Поэтому все с нетерпением ждёт новостей от пары!

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Тест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире? 

 

 

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