Дэниел Рэдклифф рассекретил съемочные никнеймы тройки из «Гарри Поттера»

Как в шутку называли исполнителей главных ролей на площадке?

Фанаты актера Дэниела Рэдклиффа, которого все полюбили за роль Гарри Поттера, любят поностальгировать в фан-Instagram по съемкам в легендарной фантастической франшизе. На этот раз они опубликовали видео, в котором рассекретил никнеймы Дэниела Рэдклиффа и его коллег Руперта Гринта и Эммы Уотсон во время съемок в «Гарри Поттере».

В своем посте фанаты показали, как снимали одну из сцен «Гарри Поттер и Философский камень». Там в кадре работают сразу три юных актера. Подписали видео так:

«Флешбэков пятницу. Никнеймами Золотой тройки на съемках были «С первого дубля Уотсон» (One-Take Watson), ведь Эмма справлялась со многими сценами с первой попытки. «Сделай это еще раз Дэн» (Do-It-Again Dan) и «Переделай Руперт» (Redo Rupert)».

Посмотреть эту публикацию в Instagram daniel9340 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оказывается, что в юные годы каждый из легендарной тройки поттерианы по-разному справлялся со съемочным процессом. И по мере того, как Дэниел, Руперт и Эмма играли свои сцены, они получили шуточные прозвища.

Классно, что даже спустя столько лет можно узнать новые подробности о любимой поттериане. А пересмотреть все части «Гарри Поттера» можно будет уже с 25 апреля на Новом канале!

Фото: @daniel9340

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