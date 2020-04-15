Амортенция в действии: Всё о личной жизни актеров «Гарри Поттера»

Недавно стало известно, что Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, скоро станет отцом. И мы решили подробнее разобраться, что же происходит в личной жизни троицы актеров, сыгравших главные роли в поттериане. Ведь за 9 лет, прошедших с момента выхода на экраны последней части фильма, многое изменилось!

Дэниэл Рэдклифф

Актер, которому досталась роль Гарри Поттера, отпраздновал свой 30-летний юбилей, успел найти вторую половинку и значительно пополнил свою копилочку карьерных свершений. Со своей избранницей актрисой Эрин Дарк Дэниэл вместе же более 7 лет, правда, разговоры о свадьбе пока ведут только папарацци. Рэдклифф познакомился с возлюбленной на съемочной площадке фильма «Убей свою дорогу» и с тех пор они неразлучны, только вот нередко их свидания проходят… в Skype и FaceTime!

Что, впрочем, неудивительно: и Дэниэл, и Эрин востребованные актеры и много времени проводят в разных городах на съемочных площадках.

Руперт Гринт

Актер, сыгравший Рона Уизли, несколько дней назад подтвердил новость о беременности его девушки, актрисы Джорджии Грум. Да и держать всё в секрете все равно эту информацию больше не удалось бы: папарацци «подловили» парочку на прогулке, и на свежих снимках отчетливо заметил округлившийся животик Джорджии.

View this post on Instagram A post shared by Georgia Groome (@ggroomefan) on Apr 10, 2020 at 7:50am PDT

Сколько времени влюбленные уже встречаются, неизвестно, так как свою личную жизнь Гринт всегда тщательно скрывал. Ранее ему приписывали романы и с британской певицей Лили Аллен, и с актрисами Кэти Льюис, Кимберли Никсон, и, конечно же, с Эммой Уотсон. Правда, эти слухи Руперт всегда опровергал, снова и снова утверждая, что с Эммой они просто друзья, и из-за этого сцены, в которых Рону и Гермионе нужно было целоваться, актерам давались крайне сложно.

Эмма Уотсон

15 апреля у Эммы Уотсон день рождения, актрисе исполнилось 30 лет. Личная жизнь «Гермионы», пожалуй, самая активная из всей троицы. Первой ее любовью, по словам самой актрисы, стал… Том Фелтон, исполнивший в фильмах о Гарри Поттере роль красавчика Драко Малфоя. Интересно, сложно ли было Эмме в третьей части «поттерианы» давать пощечину своему возлюбленному?

В год выхода финальной части фильма Уотсон начала встречаться с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем, однако их роман продлился всего два года. В 2014 году актриса встречалась с регбистом Мэттью Дженни, однако позже из-за плотного графика актрисы пара приняла решение расстаться. На год позже появились слухе в романе Эммы с принцом Гарри, однако, актриса быстро их опровергла, раскрыв свои отношения с Уильямом Найтом, специалистом в области компьютерных технологий. Правда, и с ним Уотсон разошлась через два года. Какая-то мистическая закономерность, не так ли? В 2018 у Эммы был непродолжительный роман с актером Кордом Оверстритом, известным по роли Сэма Эванса в телевизионном сериале «Хор». После расставания появились слухи об отношениях актрисы с Томом Хиддлстоном, и даже об их скорой свадьбе.

Однако никаких подтверждений не последовало. В конце 2019 года фаны «поттерианы» радостно заговорили об отношениях Эммы и Тома Фелтона, которые вместе с другими актерами «поттерианы» отпраздновали Рождество.

Руперт Гринт в одном из интервью отметил, что между этими двоими всегда «была искра», а, как известно, первая любовь не забывается. Так что вполне вероятно, что Эмму и Тома связывает нечто большее, чем теплые воспоминания со съемок.

Сама же Эмма Уотсон в интервью не раз говорила, что сейчас ее сердце свободно и она «в отношениях сама с собой». Но глядя на ее список романов, можно предположить, что скоро эту пустоту займет какой–то новый голливудский красавчик!

И если, погрузившись в личную жизнь актеров «поттерианы», вам снова захотелось пересмотреть любимую франшизу о «мальчике, который выжил», у нас отличные новости! С 25 апреля на все части «Гарри Поттера» покаэут на Новом канале. Не пропустите!

Фото: Getty Images

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