Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире?

Тест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире?

bookeando-harry-KRjeeZ__original__

С 25 апреля на Новом канале покажут все части «Гарри Поттера». И в честь этого мы подготовили тест для настоящих фанатов серии, который точно покажет, насколько хорошо ты разбираешься в мире Гарри Поттера и насколько внимательно читал/смотрел фильмы.

модные новости новости шоубизнеса тест шоубизнес Шоумания