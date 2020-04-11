Шалость удалась: Актер, сыгравший Рона Уизли, станет отцом

Стало известно, что звезда «поттерианы», 31-летний актер Руперт Гринт скоро станет отцом в первый раз.

Актера, сыгравшего Рона Уизли, и девушку Джоржию подловили на прогулке папарацци, сделав снимок, на котором отчетливо виден округлившийся животик. Руперт Гринт подтвердил информацию о беременности второй половинки, но попросил не беспокоить их в это волшебное время.

View this post on Instagram A post shared by Georgia Groome (@ggroomefan) on Apr 10, 2020 at 7:50am PDT

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Интересно, обсуждал ли с Руперт с Джоржией имена будущего ребенка. Может быть, они «позаимствуют» имена книжных детей Рона и Гермионы – Хьюго и Роза. И заморачиваться не надо, уже готовы варианты и для мальчика, и для девочки. И фаны «Гарри Поттера» во всем мире точно будут в восторге!

Напомним, что избранницей Руперта стала 28-летняя актриса Джорджия Грум, известная зрителям по фильму 2008 года «Ангус, стринги и поцелуи взасос».

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Фото: Getty Images