Минимализм, неон и виртуальная реальность – ключевые визуальные тренды нового десятилетия в проникновенной видеоработе MONATIK «Сильно».

На официальном YouTube канале состоялся релиз долгожданной видеоработы самого популярного артиста современности в Восточной Европе MONATIK на трек «Сильно», который вошел в третий сольный альбом «LOVE IT ритм». В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

MONATIK интегрировал бесконечный мир подсознания в повседневную жизнь в самом сердце Киева. Главная героиня видео — известная модель Анна Шуть погрузилась в атмосферу будущего в своем сне, осуществив полет с высоты 30 метров и для съемок проходила специальную подготовку с акробатами.

Данной видеоработой мультиартист открывает следующую страницу клипографии современности и в очередной раз задает тренд в философии визуального искусства. Это новый «сильный» этап в творчестве MONATIK:

– Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон. Ничего вокруг не существует. Лишь невесомость и красота, на которую хочется смотреть вечно. Со всех ракурсов. В любое время. Красота, не знающая границ, страхов и конца. Та, что пробуждает в Вас творца, портреты которой хочется рисовать вновь и вновь для того, чтобы эмоции, которые Она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни.

Выход клипа артист анонсировал арт-тизером, в котором погрузил слушателей в мир собственной фантазии. В нем MONATIK появляется в пространстве среди пятерых овечек, под едва различимые звуки из трека. На следующий день в сети появилось видео, где было уже четыре овечки. Еще через день — три.

– Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон. – комментирует свою новую работу артист. – Настолько легкий, что перед тем, как в него попасть, не приходится применять давно не работающие приемы наподобие подсчета овец… На это просто нет времени… Оно охотно исчезает или останавливается… Времени нет… Либо его становится так много, что оно теряет значимость и забываешь о его существовании… Как же прекрасно даже проснувшись, понять, что сон был лишь слегка гиперболизированный своими красками и отсутствием гравитации — все остальное происходит наяву. Эта работа именно об этом ощущении. Падение вверх. Падение в космос, имя которому Любовь. Даже проснувшись, пусть жизнь будет как самый красивый, когда-либо спроектированный в голове сон. Дарящая истинную, человеческую радость, Сильно красивая, счастливая, потому что Ваша… Пробуждающая творца… Пропитана любовью… наяву.

Режиссером видеоработы «Сильно» выступила бессменный soulmate MONATIK Таню Муиньо, которая в этом году сотрудничала с мировыми артистами Кэти Пэрри и ROSALIA.

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