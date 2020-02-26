Артиста очень ранили подобные обсуждения его личной жизни

Недавно украинский певец MELOVIN, который участвовал в «Евровидении-2018», стал гостем телеведущей Маши Ефросининой в «Экзамене на откровенность» на ее YouTube-канале. Во время интервью он рассказал о сплетне, которая его обидела.

Оказалось, что MELOVIN приписывали роман с Андреем Данилко, который выступает на сцене в амплуа Верки Сердючки. Артист узнал о подобных слухах от коллег по шоу-бизнесу.

– Меня задело, когда сказали, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко. Это пустили в прессе. Сначала я приехала на Нацотбор в гости и мне сплетнями-сплетнями донесли типа: «Ты знаешь, что телеканал говорит об этом?» Я говорю: «В смысле?» Потом я нахожу какую-то статью, где пишут, что я якобы состою с ним в отношениях. Это меня обидело, потому что у меня невероятно огромное уважение к человеку. Безумное. Потом я позвонил Андрею Михайловичу и рассказал об этом. Андрей Михайлович говорит: «Слава Богу, шо не з Винником». У меня сразу настроение расцвело, – прокомментировал ситуацию MELOVIN.

Телеведущая Маша Ефросинина очень удивилась, что MELOVIN называет Данилко по имени и отчеству. На это артист ответил так:

– Я не дорос, чтобы называть его Андрей. Андрей Михайлович. Никак иначе. Меня так воспитывали. Я не могу по-другому. Это неуважение.

Отпустить такую серьезную ситуацию MELOVIN удалось, только обсудив ее с мамой и самим Андреем Данилко. Его формула забыть о проблеме – просто выговорится максимальному количеству людей.

Больше про личную жизнь MELOVIN и его душевные переживания, смотрите в «Экзамене» Маши Ефросининой.

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