Феномен нынешнего нацотбора на «Евровидение». Группа-феникс, возродившаяся и написавшая хит, который звучит на топовых радиостанциях Украины. 13 апреля обновленные Cloudless сыграют первый столичный сольник в камерной атмосфере Caribbean Club.

Группа, чьи песни звучали во многочисленных украинских ТВ-шоу и сериалах, в 2019-м взяла творческую паузу. Однако громкого возвращения Cloudless 2.0 не пришлось ждать долго. Менее чем за полгода группа представила публике новых участников и ворвалась в национальный отбор на Евровидение с мощным хитом Drown Me Down.

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Дальше были безумная поддержка публики, тысячи положительных отзывов и ротация трека на радиостанции Хит FM.



Сегодня Cloudless – это основатель группы Антон Панфилов, вокалист Юрий Каналош, известный участием в телевизионных шоу, и Михаил Шатохин.

Нон-конформисты душой, музыканты решили сыграть концерт в понедельник – день, когда весь мир отмечает День рок-н-ролла. Да, именно 13 апреля Cloudless собирает поклонников и звездных друзей в Caribbean Club, чтобы вписать новые строки в историю группы.

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