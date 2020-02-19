MONATIK стал приглашенным гостем на BRIT AWARDS 2020
Украинский певец вместе с женой побывал на церемонии международной музыкальной премии
Мультиартист MONATIK посетил сороковую юбилейную церемонию Brit Awards 2020, которая 18 февраля проходила в Лондоне. На стадионе стадионе О2 собрались топовые артисты со всего мира. Вместе с MONATIK в список приглашенных звезд попали Билли Айлиш, Джастин Бибер, Гранде, Сэм Смит, Эд Ширан, Coldplay и многие другие.
На церемонию вручения наград MONATIK пришел в пиджаке Stella McCartney, а оригинальным акцентом стала шляпа от Alexander Wang. Жена музыканта Ирина выбрала total look от украинского дизайнера Ивана Фролова.
– Вы наверняка спросите, что это у меня за интересная шляпа на голове? Я выбрал самую большую. Ведь будет очень много воспоминаний, эмоций, и все надо поместить в одну голову. Поэтому это шляпа воспоминаний. Затем все это – радостные моменты и эмоции – нужно привезти домой, – пошутил MONATIK.
Лучшими исполнителями по версии Brit Awards в этом году стали рэпер Стормзи и певица Мейбл. В номинации «Лучшая британская группа» победили инди-рокеры Foals. Лучшим молодым артистом признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стал песней года.
Еще одна награда от Brit Awards ушла к рэперу Дэйву за лучший альбом под названием Psychodrama. В номинации «Лучший международный артист» победил рэпер Tyler, The Creator. А лучшей международной артисткой стала Билли Айлиш. На церемонии она спела свою новую песню No Time To Die, которая стала саундтреком к одноименной двадцать пятый части Бондианы.
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