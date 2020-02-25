Женя Галич протроллил хейтеров. Видео

Фронтмен группы О.Torvald записал ироничный видеоответ всем, кто до сих пор попрекает их 24-м местом на «Евровидении – 2017»

Женя Галич решил высказать все, что думает о прогнозах и сравнениях «знатоков» Евровидения. После победы группы Go_A в Нацотборе -2020 в соцсетях поднялась волна беспокойства, что песню и номер не поймут и Go_A займет такое же место, как и О.Torvald.

Да, группа Галича достигла не очень высокого результата на этом международном конкурсе. Среди всех украинских участников они самые последние – заняли 24-е место, «Гринджолы» – 19-е, Mélovin – 17-е, Гайтана – 15-е. И это преследует группу уже третий год.

Галичу настолько надоело, что успехи О.Torvald никто не замечает, что он со вкусом протроллил хейтеров. Даже Притулу привлек. Смотри, что придумал Женя:

К слову, поклонники «Евровидения» оценили песню Go_A. И «Соловей» оказался в топ-5 рейтинга некоторых видеоблогеров. Что ж, посмотрим, как воспримут украинскую группу в Нидерландах. Напомним, что «Евровидение -2020» состоится в мае в Роттердаме.

Фото – @jenia_galich