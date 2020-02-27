Выходные 29 февраля – 1 марта наполнены самыми разными ивентами. И для тех, кто любит покушать, и для тех, кто предпочитает послушать, и для тех, кто любит танцевать до утра – для каждого найдется мероприятие по вкусу! 29 февраля бывает раз в четыре года, и вы точно не хотите провести его диване, ведь правда? Да и первый день весны нужно встретить громко. Так что уже сейчас планируйте свой уик-энд и выбирайте, куда и когда вы пойдете отдыхать!

Эпоха Джаза

Когда: 1 марта

Где: Caribbean Club Concert Hall

Вход: от 290 грн

В первый день марта состоится музыкально-танцевальное ретро-шоу «Эпоха Джаза», во время которого гости окунутся во времена хорошей музыки, изысканных нарядов и безумных танцев! В этот вечер в Caribbean Club Concert Hall будет звучать музыка, которая поставила на уши Америку, а затем и весь мир. Танцы, для которых пол меняли чуть ли не каждый сезон. Вживую прозвучат шедевры Бенни Гудмена, Флетчера Хендерсона, Фэтс Уоллера, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэя, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Изюминкой шоу является единственный в Украине хорус лайн Shiny Stockings и их сумасшедшие ритмы золотой эры джаза. Синхронность, сложные движения, традиции женских коллективов золотой эры джаза, яркие костюмы.

Запальна Масляна

Когда: 29 февраля – 1 марта

Где: ВДНГ

Вход свободный

Нынешняя зима оказалась невероятно теплой. И хотя не понятно, какой будет весна, точно известно одно – встречать ее нужно на ВДНГ на грандиозном празднике «Запальна Масляна». Здесь для посетителей устроят народные гуляния – можно будет попробовать самые вкусные блины в городе с разнообразными начинками, посоревноваться в народных забавах, а также потанцевать под песни украинских поп-исполнителей. Территорию украсят сеном и лентами, на входе установят пятиметровое чучело зимы, рядом с которым можно сфотографироваться с невероятными ходулистами. Кроме того – обустроят тематические фотозоны и зону украинских забав. Здесь вы сможете посоревноваться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками, преодолеть «ледяной столб», чтобы забрать с собой один из ценных подарков, которые закреплены на верхушке, и просто насладиться праздничной атмосферой! И не забудьте сказать «привет!» весне и понаблюдать за традиционным сожжением чучела зимы в сопровождении яркого огненного шоу.

SuperNatural Wine Festival

Когда: 29 февраля

Где: M82

Вход: от 200 грн

Любите ароматные натуральные вина? Тогда вам точно сюда! Натуралистов объединяет отсутствие снобизма и принципы производства вина – то же low intervention. Они не вмешиваются в процесс создания, чтобы на выходе получить вино, которое не должно нравиться критикам. «Оно вообще никому ничего не должно, и ни в чем не виновато также», – уверены организаторы фестиваля. Вам или понравится натуральное вино… или нет, но попробовать стоит непременно! Так что собирайте друзей и приходите в субботу дегустировать необычные сорта натуральных вин.

GEORGIA

Когда: 29 февраля

Где: Caribbean Club Concert Hall

Вход: от 600 грн

Бывшая футболистка и барабанщица Кейт Темпест, первый альбом которой впитал влияние Missy Elliott и пост-панка, – это все молодая британская звезда Georgia. В свое время она едва не променяла музыкальную карьеру на спортивную, до сих пор могла бы играть за Arsenal Ladies. Но, вырастая в музыкальной семье, Georgia выбрала путь, которым идет и сейчас. Ее дебютник в 2015-м сопровождался громкими сравнениями с MIA и Missy Elliott и восторженными комплиментами ее игре на барабанах. К слову, на всех инструментах на этом альбоме девушка играла сама. В январе 2020-го вышел ее второй сольный альбом Seeking Thrills, а уже 29 февраля артистка сыграет свой первый концерт в Украине при поддержке Британского Совета!

Сладкий маркет. Всі свої

Когда: 29 февраля – 1 марта

Где: Десятинная, 12

Вход свободный

Это просто праздник всех сладкоежек! Организаторы традиционных макетов «Всі свої» в эти выходные устраивают истинный праздник живота – ярмарку сладостей! Здесь вы сможете попробовать и приобрести десятки разновидностей конфет, шоколад с самыми необычными добавками, мармелад, который тает во рту, джемы, кремы и варенья. И всё это – от украинских производителей. Так что если собрались печь блинчики на Масленицу, приходите за праздничными вкусняшками и поливками на маркет сладостей!

Pop Inside

Когда: 29 февраля

Где: Atlas

Вход: от 200 грн

Такая особенная и такая долгожданная вечеринка для всех любителей покуражиться под качовые попсовые треки! В этот вечер в ночном клубе Atlas будет звучать самая модная музыка, а за пультом – самые крутые столичные диджеи, которые зарядят тебя невероятными эмоциями и драйвом на всю рабочую неделю! Будет весело, так что собирай друзей и приходите отрываться под хитовые треки в самый удивительный день, который случается раз в четыре года!

Черный квадрат. Спектакль «Раздевайся – будем говорить»

Когда: 3 марта

Где: Atlas

Вход: от 200 грн

А если вам выходных мало, то можно и в будние дни продлить свой отдых! Например, во вторник, 3 марта, сходить на комедию театра «Черный квадрат» с горячим названием «Раздевайся – будем говорить». Вкусный и пикантный спектакль от команды «А-ля Кобеля». Они с присущим им тонким юмором углубились в отношения между мужчиной и женщиной. Героям приходится самим расставлять знаки препинания в вечных проблемах: «Уйти нельзя остаться…» и «Любить нельзя расстаться …». Заинтриговали, правда?

Фото: Pixabay

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