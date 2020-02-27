В преддверии прихода весны многих интересует вопрос, празднуют ли Международный женский день в Украине? Подарит ли нам теплое начало года обещанный выходной и сколько мы будем отдыхать на 8 марта 2020? Ответы – в нашем материале.

Сколько будем отдыхать на 8 марта 2020?

В последние годы возникает все больше споров, стоит ли оставлять Международный женский день официальным праздником. Осенью 2017 года в Верховную Раду Украины был внесен законопроект об отмене дополнительного выходного дня в честь 8 марта. Но закон так и не приняли.

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Также бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович настаивал на смене формата праздника. По его словам, концепция Международного женского дня не соответствует истинному значению даты. Он подчеркнул, что украинцам следует готовиться к изменению названия и отмене выходного.

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Но, несмотря на длительные дебаты по поводу праздника, в 2020 году 8 марта традиционно остается выходным днем! К тому же украинцы получают очень приятный бонус: 8 марта выпадает на воскресенье, и праздник переносят на понедельник. Таким образом, мы будем отдыхать с 7 по 9 марта. Удача точно на нашей стороне в 2020 году!

Фото: istockphoto

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