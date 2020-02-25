UPark 2020: Хедлайнеры, расписание, даты и билеты

Организаторы одного из самых масштабных музыкальных фестивалей в Украине – UPark 2020 – объявили, наконец, полные даты и пополнили список хедлайнеров. Это просто разрыв!

Первая отличная новость: UPark летом 2020 года будет длиться… целых 5 дней! Правда, в отличии от других подобных ивентов, он будет проходить в два этапа: 9 июля и 16-19 июля. Так что все те, кто расстраивался, что UPark 2020 совпадает по датам с Atlas Weekend 2020, могут вздохнуть с облегчением: пересекутся эти мероприятия только в один день – 9 июля!

Хедлайнеры UPark 2020

Кроме того, что организаторы объявили даты феста, пополнился и список хедлайнеров. Ранее были заявлены группы, которые выступят 9 июля – это Machine Gun Kelly, Neck Deep, Sum 41 и My Chemical Romance.

Сегодня же открыли еще ПЯТЬ хедов: «ЗВЕРИ», Royal Blood, The Offspring, Gogol Bordello и Frank Carter & The Rattlesnakes! Правда вот, в какие именно даты кто будет выступать, пока не известно!

Пока что расписание UPark 2020 выглядит вот так:

Билеты UPark 2020

Билеты на UPark 2020 появились в продаже почти месяц назад, еще когда были заявлены только участники первого дня феста. Теперь же можно приобрести полноценный абонемент на все пять дней феста за 2899 грн (цена early bird!). А те, кто уже купил билеты на один день и хотят «расширить пакет», могут просто доплатить и приобрести абонемент на все дни UPark 2020!

И пока мы со всё большим нетерпением ждём лета, предлагаем вспомнить, как проходил UPark 2019!

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