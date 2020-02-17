Сколько выходных будет на Пасху 2020 в Украине

В 2020 году праздновать Пасху будут 19 апреля. И по традиции мы получим дополнительный выходной день!

Так как празднование Пасхи, как обычно, проходит в воскресенье, в этот раз 19 апреля, то выходной перемещается на понедельник. И таким образом на Пасху в 2020 году мы будем отдыхать аж три дня: 18, 19 и 20 апреля.

Чем заняться в эти дни?

Синоптики обещают на апрель 2020 в Украине теплую солнечную погоду, поэтому вполне можно запланировать вылазку на семейный пикник.

Или можете посетить один из множества ивентов, которые пройдут в эти даты. Например, маркет «Дни украинского платья» от Всі. Свої, поход на концерт Asking Alexandria в Stereo Plaza (20 апреля) или спектакль «Тіні забутих предків» в Киевском академическом театре украинского фольклора «Берегиня» (20 апреля).

А куда можно сводить детей в Киеве в эти дни, смотрите здесь.

Фото: pixabay.com

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