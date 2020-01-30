Брецель зі скоринкою: від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова ділиться новим рецептом випічки.
Крендель у вигляді сердечка або брецель. Саме так називають без перебільшення найпопулярнішу випічку в Німеччині. За традиційним рецептом її готують з сіллю, адже німці використовують здобу, як закуску до пива. Згодом брецель з’явився і в інших країнах, і його почали робити солодким. В австрійських кафе готують з маком, а в Україні брецель посипають сиром.
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Нещодавно Юлія Панкова повернулася з відпочинку в Австрії. Саме звідти вона привезла нам рецепт брецеля.
– Він дуже смачний, – каже Юля. – Встояти перед брецелем нереально. Зізнаюся, що я ними там просто об’їлася! Тепер, маючи рецепт, планую вдома часто випікати брецелі. Адже приготування просте і швидке. Ділюся з вами.
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Брецель: інгредієнти для тіста
- 600 г борошна;
- 2 чайні ложки солі;
- 20 г свіжих дріжджів (або 7 г сухих)
- 450 мл теплого молока
- Дрібка цукру.
Брецель: інгредієнти для лауге (розчин, куди брецелі занурюють перед запіканням):
- 1 л – води
- 30 г – харчової соди
- Для посипання брецелів зверху:
- Кам’яна сіль, кунжут, мак, тертий сир
Готуємо брецель покроково:
- Борошно змішайте з сіллю. Дріжджі розведіть із молоком та цукром. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Покладіть його в глибоку тарілку, накрийте і поставте в тепле місце на 40-60 хвилин. Треба, щоб тісто збільшилося вдвічі. Коли воно підніметься, розділіть його на 12 однакових частин. З кожного шматка зробіть тонку ковбаску завдовжки приблизно 60 см. У середині вона має бути товщою. Сформуйте кренделі.
- Духовку розігрійте до 200 градусів.
- Для лауге – доведіть до кипіння воду й додайте соду. Зменшивши температуру, обережно опускайте брецелі по одному в гарячий лауге. Там тримайте їх по 30-60 секунд. Це робиться, щоб під час запікання здоба набула свого фірмового коричневого відтінку. Дістаньте брецелі шумівкою і викладіть на деко, застелене папером для випічки. Зверху трохи надріжте й посипте сіллю, кунжутом, маком або сиром. Випікайте 15 хвилин до красивого кольору і скоринки.
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