Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова знає, як скинути набрані під час свят кілограми за допомогою смачної рибки

Ох вже ці свята! Ялинка, подарунки, колядки та повний стіл солодощів, від яких важко відмовитися. Більшість із нас вже помітили кілька зайвих сантиметрів на талії. Тепер необхідно повертатися в колишню форму. Але робити це потрібно без шкоди для власного здоров’я. Можна просто почати готувати страви на пару або запечені, без жирних соусів.

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Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова зізнається, що вони з чоловіком теж перейшли на здорове харчування.

– Тепер у нашому раціоні: броколі, лосось на пару, – розповідає Юля. – Хочемо зменшити кількість споживання м’яса. Переходимо на рибу та зелені овочі. Не вживаємо вуглеводи на ніч. Менше їмо солодкого і смаженої картоплі.

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Юлія Панкова ділиться з вами улюбленим рецептом приготування смачного сібаса.

Сібас: інгредієнти для приготування

3-4 зубчики часнику;

оливкова олія;

свіжа риба сібас (1 велика або 2 маленькі);

6 великих помідорів;

1 шт. цибулі-порею (можна звичайну зелену цибулю)

пучок кінзи або базиліка;

1 шт. лайма чи лимона.

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Готуємо сібас покроково:

Натріть форму для запікання одним зубчиком часнику, поперчіть і змастіть деко олією (це додасть страві аромату); На форму викладіть порізані кружальцями томати – один на оден, як черепицю. Це все посипте слайсами часнику; Сібас посоліть і поперчіть, в черевце покладіть кілька шматочків лайма чи лимона. На шкірі з боків риби зробіть хрестоподібні надрізи; Викладіть сібас на томати. Все це посипте цибулею порей (білу частину ріжемо кільцями, зелену можна розрізати уздовж); Зверху все поперчіть, полийте трохи олією й поставте в духовку на 200 градусів на 35-40 хв.

Готуємо гаспачо ! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової