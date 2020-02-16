Ми завжди намагаємося знайти для тебе якийсь особливий рецепт! Солодощі, перші страви, ароматне м’ясо... Вже стільки всього навчилися готувати, однак, рецепти не закінчуються. І сьогодні ми пропонуємо тобі побалувати близьких смачною сезонною закускою – жульєном з куркою та грибами. Упевнені, він сподобається усім!

Щоб приготувати жульєн з грибами, тобі знадобиться:

печериці – 500 г

філе куряче – 500 г

твердий сир – 250 г

перець, сіль, мелений мускатний горіх – за смаком

борошно – 2 ст. л.

цибуля – 1 шт.

вершки 10-20% – 500 мл

Отже, беремося до приготування!

На розпечену пательню висип борошно і, постійно перемішуючи, злегка обсмаж його. Влий до борошна вершки, продовжуючи дерев’яною лопаткою помішувати соус. Доведи до кипіння і стеж, щоб не з’явилися грудочки.

Дрібно поріж цибулину середнього розміру і обсмаж її на олії. Додай нарізані соломкою гриби. Коли повністю випарується вся рідина, відправ у пательню порізане кубиками куряче філе, залий все вершковим соусом, додай спеції і, помішуючи, протушкуй.

Виклади курку з цибулею і грибами у глибоку форму, посип тертим сиром і постав у духовку при температурі 180°С на 30 хвилин.

Наш жульєн готовий! Смачного!

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