

Курка каррі – це класична страва індійської кухні. Вона пряне, ситна і легко готується вдома. Якщо хочете здивувати гостей на святковому обіді – курка каррі чудовий вибір. Для правильного смаку тільки приправи «карі» буде недостатньо! Записуй класичний рецепт ароматної страви прямо зараз.



Курка каррі: покроковий рецепт

Список інгредієнтів:

кокосове молоко – 400 мл

куряче філе – 2 шт

цибуля – 1 шт.

мелений червоний перець за смаком

лайм – 1 шт.

часник – 4 зубчики

тертий імбир – 2 ч.л.

куркума – 2 ч.л.

карі – 2 ч.л.

Як готувати курку каррі?

Спершу наріж філе на невеликі шматочки. Не забудь попередньо видалити жир і сухожилля за допомогою гострого ножа.

Потім дрібно порубай цибулю й часник, і додай імбир та трохи червоного перцю. Отриману суміш обсмаж на соняшниковій олії до рум’яної скоринки. Коли цибуля стане рожевою, додай шматочки філе.

Через 5 хвилин посип курку куркумою і карі, вилий до сковороди дві склянки кокосового молока і вичави сік з лайма. Залиш страву тушитися на середньому вогні на 40 хвилин! Готово! Подавати курку карі найкраще з прісним рисом. Смачного!

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