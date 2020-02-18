Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Курка каррі – це класична страва індійської кухні. Вона пряне, ситна і легко готується вдома. Якщо хочете здивувати гостей на святковому обіді – курка каррі чудовий вибір. Для правильного смаку тільки приправи «карі» буде недостатньо! Записуй класичний рецепт ароматної страви прямо зараз.
Курка каррі: покроковий рецепт
Список інгредієнтів:
кокосове молоко – 400 мл
куряче філе – 2 шт
цибуля – 1 шт.
мелений червоний перець за смаком
лайм – 1 шт.
часник – 4 зубчики
тертий імбир – 2 ч.л.
куркума – 2 ч.л.
карі – 2 ч.л.
Як готувати курку каррі?
Спершу наріж філе на невеликі шматочки. Не забудь попередньо видалити жир і сухожилля за допомогою гострого ножа.
Потім дрібно порубай цибулю й часник, і додай імбир та трохи червоного перцю. Отриману суміш обсмаж на соняшниковій олії до рум’яної скоринки. Коли цибуля стане рожевою, додай шматочки філе.
Через 5 хвилин посип курку куркумою і карі, вилий до сковороди дві склянки кокосового молока і вичави сік з лайма. Залиш страву тушитися на середньому вогні на 40 хвилин! Готово! Подавати курку карі найкраще з прісним рисом. Смачного!