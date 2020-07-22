5 причин посмотреть веб-сериал «FAKE»

Сериал, который и рассмешит, и заставит задуматься о собственной жизни и ее главных ценностях

Уже 27 июля Новый канал презентует на своем YouTube-канале молодежную комедию «FAKE». Рассказываем, почему посмотреть этот сериал должен каждый.

Погрузись в FAKE! Новый канал снимает веб-сериал об инстаграмной жизни

1. Это первый веб-сериал медиахолдинга StarLightMedia. Посмотреть «FAKE» можно будет только на YouTube, зато в любое удобное для вас время.

— У веб-сериала есть определенные привилегии: все можно делать более свободно, открыто, без оглядки на целевую аудиторию телеканала. Нашей главной задачей было снять веселый, органичный, динамичный сериал с живыми сценами и героями, — поделился режиссер-постановщик «FAKE» Андрей Оленич.

Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE

2. Сериал рассказывает о том, что действительно волнует современную молодежь. В основе сюжета — история блогерши Лизы, которая переехала в столицу из Жмеринки в погоне за популярностью и богатством. Но пока что ей удается лишь создать иллюзию красивой жизни в Instagram путем обмана всех окружающих и самых близких людей. Но стоит ли фейковая luxury-жизнь того?

— Современная молодежь очень зависима от соцсетей. Перед тем, как выпить кофе и съесть пирожное, мы должны сфотографировать их и разместить в Instagram. И так на каждом углу, — считает актриса Анна Остапенко, сыгравшая Лизу. — У молодежи очень большая проблема с этим. Надеюсь, «FAKE» поможет людям больше ценить живое общение и живые эмоции.

Забронируйте дату: Когда выйдет веб-сериал «FAKE»?

3. В «FAKE» играют уже полюбившиеся актеры. В главных ролях — звезды сериалов Нового канала «Первые ласточки» и «Новенька»: Анна Остапенко (Лиза), Максим Девизоров (Марк), Евгений Лисничий (Дима). А еще вы увидите девушку Максима Девизорова — актрису Лилию Цвеликову, которая сыграла лучшую подругу Лизы Валю.

4. Саундтрек к веб-сериалу написала Jerry Heil. На днях автор хита #ОХРАНА_ОТМЄНА презентовала песню #БЛОГЕР, которая и стала заглавной темой веб-сериала Нового канала.

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— Эта песня была написана еще до #ОХРАНА_ОТМЄНА. У меня есть подруга Оля Боравлева — моя муза, креативный продюсер, а еще сценарист реалити, которое я собираюсь запустить. В тот день, когда удалили мой канал на YouTube, она сказала: «Не расстраивайся, это знак. Ты просто должна делать свою музыку (раньше на YouTube-канале Jerry Heil выходили каверы на других исполнителей, — прим. ред.)! Напиши трек о блогере». Я так и сделала. Песня мне пришла почему-то на русском языке, возможно, потому что я весь день общалась с русскоязычной Олей. Именно из-за этого долго не публиковала трек — переживала из-за реакции общества, — призналась певица. — Сейчас думаю, что ничего ужасного в том, что песня пришла мне на русском языке, нет. И когда уже была готова выпустить #БЛОГЕР, мне поступило предложение от Нового канала записать саундтрек о блогерах, которые живут фейковой жизнью. И пазл сложился.

5. В «FAKE» «засветилась» победительница «Від пацанки до панянки». Да-да, в одной из серий вы увидите Женю Мазур, которая выиграла в четвертом сезоне реалити.

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— Съемки в сериале мне очень понравились, — поделилась впечатлениями экс-пацанка. — Это что-то новое для меня. Да, под прицелами камер я оказалась не впервые. Но съемки в реалити «Від пацанки до панянки» и съемки в сериале — абсолютно разные вещи. На «Пацанках» мы сразу заходили в кадр, не было ни сценария, ни репетиций, ни дублей. Все правдиво, реально. На съемках «FAKE» я попала в абсолютно новый мир. Другие ощущения, другая атмосфера… Но это было круто. Над созданием этого проекта работает замечательная команда.

В других эпизодах сериала снялись также модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова и журналист проекта «Тайный агент» Александр Адамлюк.