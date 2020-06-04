Погрузись в Fake! Новый канал снимает веб-сериал об инстаграмной жизни

StarLightMedia снимает свой первый веб-сериал

В эпоху тотальной зависимости человека от социальных сетей Новый канал приступил к съемкам комедийного веб-сериала Fake, который расскажет о фальшивой жизни через фильтры в Instagram.

– Fake — командная работа разных дивизионов StarLightMedia! Снять веб-сериал было мечтой ребят из интернет-отдела Нового канала. Идея Fake принадлежит Оксане Касаткиной, Алексею Бардышеву и Лене Кривенчук. Мы смогли реализовать ее исключительно благодаря коммерческому отделу StarLight Digital, который нашел спонсоров и полностью закрыл бюджет производства! – рассказала Ольга Балабан, маркетинг-директор Нового Канала. – От Fake я ожидаю взаимной любви! Наша творческая команда во главе с режиссером сериала Андреем Оленичем (он прекрасно известен нашему холдингу по проекту «Топ-модель по-украински») влюблена в сериал. Мы мечтаем, чтобы зритель тоже влюбился в снятую нами историю! И мои личные ожидания: Fake станет стартом для производства веб-сериалов в StarLightMedia!

Молодежный веб-сериал Fake покажет реальную картинку жизни многих людей, которые в погоне за лайками и просмотрами живут двумя жизнями: реальной и виртуальной. История сериала – путь к мечте главной героини Лизы, которая пытается любыми путями пробиться в мир шоубиза и стать звездой соцсетей. Ее желание создать виртуальную яркую жизнь, постоянный обман себя и окружающих начинают менять и ее реальную жизнь.

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– Идея снять свой веб-сериал пришла еще осенью 2019 года. Мы хотели создать что-то легкое и комедийное, при этом поднять актуальную для молодой аудитории Нового канала тему – зависимость от социальных сетей, – рассказывает Оксана Касаткина, шоураннер Fake и руководитель отдела контент-маркетинга Нового канала. – Жизнь многих блогеров мы видим через фильтры Instagram – все стильно, яркой, красиво. Как все на самом деле, с какими трудностями они сталкиваются, как с ними справляются, где живут – это чаще всего не выносится в ленту соцсетей. О том, как это – казаться, а не быть, наш сериал. Из-за фейковой жизни, которую придумала себе главная героиня, она со своей подругой постоянно попадает в нелепые, смешные, трудные ситуации, из которых ей каждый день приходится искать выход. В сериале есть и любовная линия, которая рассказывает о том, что в погоне за яркой картинкой мы не замечаем близких и надежных людей рядом.

Над созданием сценария работала digital-команда Нового канала вместе со сценаристом Инной Мельник (креативным продюсером сериалити «Киев днем и ночью») и режиссером-постановщиком Андреем Оленичем («Топ-модель по-украински»).

– Отличие веб-сериала от обычного – в определенных привилегиях: все можно сделать более свободно, открыто, без оглядки на то, понравится ли целевой аудитории телеканала. Для меня главная задача – снять весело, органично, динамично, чтобы все сцены и герои были живыми. У нас стремительный сценарий: 8-15 минут – и мы проглотили серию, 1-2 минуты – и сцена закончилась. Весело – это главное слово этого сериала, – говорит Андрей Оленич, режиссер-постановщик Fake, бывший креативный продюсер StarLightMedia.

Кто играет?

Новый канал продолжает поддерживать молодых талантливых актеров. Поэтому в сериале сыграют звезды «Первых ласточек» и «Новенької»: Аня Остапенко роль блогерши Лизы, Макс Девизоров – мажора Марка, Женя Лисничий – айтишника Димы. Также в сериале снимутся и новые лица – актриса Лиля Цвеликова в роли подруги главной героини Вали и Настя Иванюк в роли Instagram-блогерши Риты Сан.

– С молодыми актерами прекрасно работать. Они быстро поняли формат, многое принесли из своей жизни. На первой встрече мы договорились, что каждый будет добавлять в характер героя мини-жесты, привычки. Актеры могут гораздо лучше опытного сценаристы дотончить роли, принеся на площадку что-то свое. Это делает персонажа более «живым», – дополнил Адрей Оленич.

Съемки во время карантина?

Карантин внес свои коррективы в планы команды веб-сериала Fake. На некоторое время пришлось остановить подготовку. Но digital-отдел продолжал работать и планировать съемки онлайн.

– К счастью, в нашей реальности, чтобы провести встречу, достаточно иметь доступ к интернету. Так у нас и проходили обсуждения с командой веб-сериала – в Zoom или Skype. К примеру, режиссер с актерами проводил индивидуальные встречи в Skype, чтобы проработать роли, разобрать персонажа, пройтись по важным сценам, – рассказала Оксана Касаткина.

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4 июня мечта авторов сериала наконец осуществилась, и съемки начались. Количество людей на площадке строго ограничили, все ходят в масках, регулярно проводится температурный скрининг, используются дезинфекторы. Только актеры могут снимать маски, заходя в кадр. Впереди – пул съемок, монтаж и большая премьера, которая состоится уже этим летом на YouTube Нового канала!

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