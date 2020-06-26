Создатели первого веб-сериала Нового канала рассказали о стиле героев комедийного проекта

С цветным волосами или блонда? В платьицах или спортивном? А, возможно, ему надо дорисовать татухи? Все эти вопросы приходится решать, когда начинают разрабатывать образы героев нового сериала или фильма. Может показаться, что внешний вид – это вещь второстепенная. Мол, главное, чтобы актеры классно играли, и сюжет был интересным. Но на самом деле стиль играет важную роль в формировании персонажа. Именно он отражает характер, внутренние переживания и помогает составить целостное впечатление о герое. Поэтому творческая группа веб-сериала «FAKE» заморочилась над образами своих героев. Художникам по костюмам удалось создать неповторимые стили для блогерши Лизы, бедбоя Марка, пацанки Вали и айтишника Димы.

Актеры веб-сериала «FAKE»: кто сыграет главные роли?

Поцелуй в кадре – это измена? Отвечают актеры веб-сериала «FAKE»

– Важно, чтобы каждый из персонажей имел четко выраженный элемент или стиль в одежде, – рассказывает один из авторов идеи «FAKE» Елена Кривенчук. – Чтобы по элементам одежды зритель понимал: о, велосипедки – значит, это Лиза, комбинезоны – Валя, поло – Марк, оверсайз джинсовки – Дима. Одежда персонажей – это не второстепенная история, она должна помочь зрителю понять типаж того или иного персонажа. В некоторых проектах актеры иногда снимаются в своей одежде, но у нас такого не было. Собственная одежда – это хаос. Тебе всегда нужно проконтролировать, не забыл ли актер эту одежду, и хорошо ли она выглядит. Лучше, когда вся одежда находится у художников по костюмам, и ты спокоен, что актеру не придется сниматься без штанов или обуви (смеется).

Какими же будут герои первого веб-сериала Нового канала «FAKE»?

Блогерша Лиза

Лиза – инстанутая девочка. То есть, все тренды Instagram должны быть с ней и на ней. Нужно, чтобы блогерша всегда могла сделать фоточку или записать сториз, и при этом выглядела круто по всем параметрам инста-мира.

– Относительно Ани Остапенко, которая играла Лизу, все было сразу понятно. Это девушка, которая пытается из недорогих вещей скомплектовать классный, трендовый лук, – рассказывает художник по костюмам Наталья Радченко.

Бедбой Марк

Марк – это парень из той молодежи, которая ходит в ночной клуб. Ты смотришь на него, и тебе кажется, что свою яхту он припарковал прямо перед входом в заведение. Всегда в поло и рубашках – мечта каждой девушки, фанатеет от luxury-life.

– Это типичный метросексуал, чувак, который любит следить за собой, своим внешним видом. Все вещи у него брендовые. У Марка было желание и время следить за собой. Поэтому у Макса Девизорова, который играет Марка, всегда должна быть стрижка только из барбершопа. Он был всегда идеально выбрит, с красивыми висками, – вспоминает художник по костюмам Наталья Радченко.

Пацанка Валя

Подружка Лизы Валя отвечала в «FAKE» за стиль – «главное, чтобы я могла в этом и на вокзал за передачкой съездить, и на пары сбегать». Ей не интересна мода. Чем больше принтов, ярких цветов, смайликов, тем лучше. Она любит миксовать вещи, которые совершенно не сочетаются. А еще – фанатка комбинезонов, потому что это не только весело, но и удобно.

– Лиля Цвеликова, сыгравшая Валю, помогала завершить свой образ. Она предложила добавить кепки, чтобы сделать героиню немного хулиганкой, девочкой из соседнего двора. Нам это понравилось, и каждый раз, когда Лиля надевала кепку, мы ностальгировали, ведь образ был похож на Милагрос из «Дикого ангела», – рассказывает один из авторов идеи «FAKE» Елена Кривенчук.

Айтишник Дима

Дима – типичный айтишник XXI века. И мы не берем во внимание образы айтишников из анекдотов типа рубашка заправлена в высокие штаны и носки с сандалиями. Дима всегда «на расслабленном» – многослойность, свитшоты оверсайз, незашнурованные кеды.

– Когда мы проводили примерку, Женя регулярно заправлял футболки в джинсы, старательно зашнуровывал кеды, – вспоминает художница по костюмам Наталья Радченко. – А мы все время запрещали ему это делать и боролись с этим. Сначала он даже в кадре пытался поправлять одежду. А до окончания съемок, надрессированный нами, уже ничего не зашнуровывал, не затягивал, не поправлял. И реально соответствовал своему образу айтишника. Жене Лесничему так «зашла» вся эта история, что он даже накупил себе много вещей, похожих на сериальные. Ему даже запретили стричься. Ведь герою это безразлично. Он постригся три месяца назад, до сих пор ходит, зарастает.

Удались ли образы? Об этом своим фидбэком скажут зрители, которые совсем скоро смогут увидеть сериал! Хочется, чтобы они поймали волну «FAKE». Ты просто не можешь пропустить такое буйство образов и стиля! Смотри комедийный веб-сериал «FAKE» уже в июле на YouTube Нового канала