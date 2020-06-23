Звезды первого веб-сериала Нового канала рассказали о сложностях во время съемок

Говорят, что актер должен уметь все. Ведь никогда не знаешь, что именно понадобится на съемочной площадке, и что твой персонаж должен будет делать. Чему-то можно научиться за несколько часов, а с чем-то придется бороться всю жизнь.

Актеры веб-сериала «FAKE»: кто сыграет главные роли?

Поцелуй в кадре – это измена? Отвечают актеры веб-сериала «FAKE»

Начиная съемки в условиях карантина, творческая группа комедийного веб-сериала «FAKE» была готова к различным сложностям. Но к тому, что актеров прямо на месте придется учить водить автомобиль и спасать от аллергии, не готовился никто. Рассказываем о ТОП-3 сложных моментов, которые случились на съемках «FAKE».

Аллергия на кошек.

В одной из сцен актер Данил Шевченко должен был сниматься с пушистым напарником. Казалось бы, задача совсем не трудная. Но для парня она превратился в настоящие мучения. Ведь у Данила аллергия на кошек, о которой команда не знала до начала съемок.

– В тот день у меня был очень ранний подъем, и я просто провтыкал выпить антигистаминный препарат, чтобы заглушить ее на время съемок, – рассказал Данил Шевченко. – Я сидел в гримерке и просто надеялся, что пронесет. Как только мы начали разводить сцену, репетировать… понеслось! У меня моментально опухло лицо, покраснели глаза, полились слезы, начались кашель и насморк… Да, я знал о сцене с котом, когда меня утвердили, и был к ней готов. Снимали ее часа два. Бегал умываться каждые несколько дублей. Но я настолько люблю свою работу, что никакая аллергия мне не помешает получать огромный кайф от съемок. И это было огромным уроком: теперь всегда с собой на площадку я буду носить таблетки и спрей от аллергии.

Неумение водить автомобиль.

Только в американских фильмах каждый школьник с 16 лет садится за руль. В Украине права можно получить только с 18-ти. Но не все торопятся это сделать. У актеров Макса Девизорова, который играет Марка, и Дарьяны Донцовой, которая играет Нику, прав еще нет. Но вести крутую тачку на съемках некоторым из них удалось. В основном сцены с автомобилем снимали на «зеленом фоне». Но несколько дублей, где авто с героями подъезжает и отъезжает, все же пришлось снимать с актерами за рулем.

– Меня сначала утвердили роль, а через несколько дней спросили, умею ли я водить машину. Я сказала, что не умею, – призналась актриса. – На съемочной площадке решили не использовать дублера, чтобы не тратить лишнее время. Автомобиль был с коробкой-автомат, поэтому съемочная группа показала мне, как водить. Один человек из команды лег на заднее сидение, чтобы в случае чего нажать на кнопку, которая останавливает движение авто. Чистый дублю сделали с третьего раза. Я очень переживала за людей, которые находились вокруг автомобиля. Каждый раз перед тем, как ехать, я громко сигналила, чтобы все разбежались. На самом деле, планирую получить права, но не очень люблю ездить за рулем. Я нахожусь в стрессе, мне дискомфортно. Но понимаю, что для профессии мне нужно это сделать.

А вот Макс Девизоров без дублера обойтись не смог.

– Дорогущий автомобиль! Я сказал, что лучше не рисковать. Ведь не обещал, что буду водить. Все знали, что я только в процессе получения прав, – рассказал Макс Девизоров.

Съемки в страшную жару.

Веб-сериал «FAKE» снимали летом, часть съемок проходила на улице. Угадывать с погодой никто не мог, поэтому снимать приходилось и под палящим солнцем. Актриса Лилия Цвеликова, которая играет Валю, едва выдержала сцены в 30-градусную жару, укутанная в теплую одежду.

– Я была одета в худи с флисом, сверху – джинсовая куртка и кепка. И все это под палящим солнцем. Но во всем можно найти положительные моменты. Нам это помогало чувствовать нужное раздражение в кадре, когда надо тянуть огромные сумки с автовокзала, а к тебе кто-то лезет, – поделилась актриса.

Смотри веб-сериал «FAKE» на YouTube Нового канала уже этим летом!