Скоро на YouTube Нового канала появится свежий комедийный проект

Новый канал завершил съемки своего первого веб-сериала «FAKE»! Двенадцать съемочных дней пролетели довольно быстро. Но их вполне хватило, чтобы снять восемь невероятно крутых серий молодежного сериала, который расскажет о жизни в фильтрах Instagram.

История «FAKE» довольно жизненная и реальная. Юная блогерша Лиза приезжает в столицу с мечтой набрать миллион подписчиков в своем Instagram. Таким образом она хочет доказать всем свою крутизну, так как в родной Жмеринке она настоящая звезда с 10 тысячами фолловеров. Вот только иллюзия светской жизни Лизы требует от нее неиллюзорных бабосиков. Поэтому девушка работает и персональным шопером, и нянькой для собак богатых людей, и клинером в дорогих квартирах. Единственная поддержка блогера – это ее школьная подруга-пацанка Валя, которая вообще далека от мира Instagram. Девушка тоже стремится жить в Киеве любой ценой, но хочет при этом оставаться собой. Ее сила по жизни – это упрямый и дерзкий характер.

Инстачика, метросексуал, айтишник и пацанка: Как создавались образы для «FAKE»

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Однажды Лиза встречает красавца-мажора Марка, который и помогает ей создать новый мир фейковой жизни столичной красавицы. Вместе с ним девушка не пропускает все топовые ивенты столицы, пытаясь пробиться в мир селебритиз. Валя тоже влюбляется в Марка. Верная подруга ни за что не признается красавчику в своих чувствах, ведь дружба с Лизой для нее важнее и дел амурных, и Лизиной лжи. Но когда на пути у главной героини возникает айтишник Дима, который влюбляется в реальную девушку, а не инстаграмную чику, фейковая жизнь становится не такой привлекательной.

Как сложится судьба Лизы и Вали в столице? В какие ситуации им придется вляпаться, и на что пойти ради лакшери-лайф?

Премьера веб-сериала «FAKE» состоится уже 27 июля на YouTube Нового. Мы покажем сразу все восемь серий, потому что знаем, что ты не сможешь оторваться!

А пока Новый канал готовится представить свой первый веб-сериал «FAKE», предлагаем тебе посмотреть крутые живые фото со съемок. На них ты можешь узнать актеров, сыгравших в digital-проекте. Напомним, что роль бедбоя Марка исполнит звезда «Первых ласточек» и «Новенької» Максим Девизоров, главную роль блогера Лизы сыграет также актриса «Первых ласточек» Анна Остапенко, в ее верную подругу-пацанку Валю перевоплотится актриса Лилия Цвеликова, а хорошим айтишником Димой станет актер «Новенької» Евгений Лесничий.

Ты просто не можешь пропустить премьеру первого веб-сериала Нового канала «FAKE», который выйдет уже 27 июля на нашем YouTube!