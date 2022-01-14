Аня Сулима беременна? Финалистка реалити Эксы 3 сезон рассказала о будущем пополнении

Финалисты третьего сезона «Эксов» признались, готовы ли они стать родителями

Бывшая участница «Супермодели по-украински» Аня Сулима и ее возлюбленный, баскетболист Август Козанчук после участия в реалити Нового канала остались вместе. Вернувшись домой, пара продолжила работать над отношениями, и даже обратилась за помощью к психологу. И хотя между Аней и Августом все еще есть разногласия и недопонимания, они упорно трудятся, чтобы сохранить свою союз. Об этом влюбленные рассказали на съемках «Предметки» с Сергеем Никитюком.

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Как известно, история Ани Сулимы и Августа Козанчука на проекте «Эксы» (Новый канал) закончилась повторным предложением руки и сердца. Но назначать дату росписи, а тем более связывать себя узами брака влюбленные пока не спешат. Некоторые поклонники «эксов» задаются вопросом: «Неужели Аня и Август решили отменить свадьбу?» Причины промедления пара объяснила в новом выпуске «Предметки» – смотри прямо сейчас:

Среди всего прочего, Аня и Август обсудили с ведущим «Предметки» Сергеем Никитюком вероятность скорого пополнения в семье. Бывшая участница «Супермодели по-украински» призналась, что они с молодым человеком хотят завести ребенка, но пока не готовы к такому жизненному повороту.

– Конечно же, я вижу Августа в своем будущем, – отметила Аня Сулима. – Иначе я бы не решилась на участие в «Эксах» и не пошла бы к психологу после возвращения домой. Уверена, Август будет прекрасным отцом для моих детей.

– Я вижу в Ане мать своих будущих детей, однозначно. Так было с самого начала наших отношений, – признался Август Козанчук. – Мне кажется, Аня будет очень заботливой, хорошей мамой. Дети с ней точно не заскучают.

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