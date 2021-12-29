Аня Суліма – про кризу у стосунках після реаліті Екси

Фіналісти третього сезону проекту Нового каналу розповіли про життя поза камерами

Для однієї з улюблених пар «Ексів» – Ані Суліми та Августа Козанчука – історія на проекті закінчилася повторною пропозицією руки та серця. Пара дійшла фіналу, здавалося б, розібралася у стосунках і вирішила залишитися разом. Але в реальному житті проблеми все ж таки наздогнали закоханих. А все тому, що стосунки вимагають великої роботи! Чарівної пігулки, яка зможе допомогти, не існує!

Після фіналу третього сезону «Ексів» Аня та Август продовжили боротися за свої стосунки. Зараз вони обоє ходять до психологів і працюють із фахівцями не лише, як пара, а й індивідуально. Але, на загальний жаль фанатів пари, Аня та Август досі не до кінця впевнені у своїх стосунках.

– Я живу з почуттям цієї невпевненості, коли прошу якоїсь уваги від Августа, хоч на пару секунд, щоб відчути хоч щось! Кожні його обійми, кожен поцілунок – це момент впевненості, що я – та сама для нього! Зараз у нас трійничок – я, Август та баскетбол. Навіть не баскетбол – я, він і кар’єра. Я кілька разів уже говорила, що я не розумію, хто я в цій квартирі – господиня, або просто людина, яка готує, прибирає і щось робить для нього. Я бачу в ньому цю невпевненість, – поділилася своїми переживаннями Аня Сулима із Сергієм Нікітюком.

Що ж, сподіваємося, що за допомогою психологів хлопцям пощастить до кінця розібратися у своїх стосунках, і ми таки побачимо Аню у білій сукні зовсім скоро.

Більше про те, як склалося життя Ані та Августа після реаліті, дивіться у «Предметці» із Сергієм Нікітюком на YouTube Нового каналу