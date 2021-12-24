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Кохання після проекту: як живуть фіналісти та переможці «Ексів»

Як живуть фіналісти та переможці 3 сезону Екси

Третій сезон реаліті Нового каналу закінчився грандіозним фіналом! Перемогли Альона Чарінцева та Геворг Берчян. Протягом 15-ти тижнів вони показали найбільше зростання. Ведучі Олександр Педан і Наталія Єжова переконують, що вибір переможців дався їм складно. Адже другі фіналісти – Аня Суліма та Август Козанчук – проявили себе не гірше.

Доля пар після проекту – найцікавіше. Де і як живуть фіналісти «Ексів» зараз? Чи планують весілля та дітей? Зараз дізнаємося.

Геворг Берчян і Альона Чарінцева

Переможці сезону після проекту залишилися разом. Вони живуть у Кривому Розі, у квартирі Геворга. Хлопець займається автобізнесом, а Альона – адміністратор у салоні краси.

– Після проекту ми справді стали іншими людьми. Нині більш стримано сприймаємо наші стосунки. Всередині є якесь відчуття умиротворення, – розповів Геворг в інтерв’ю журналу «Отдохни». – На реаліті я дізнався, яка Альона сильна і крута дівчина, а не тендітна кришталева ваза, яку треба від усього оберігати. Так я думав раніше. Зрозумів, що з нею треба поводитися як з повноцінним партнером, а не як з дитиною. Мені тепер не страшно, якщо вона кудись піде сама. Знаю, що точно дасть відсіч хулігану чи ще комусь.

Як живуть фіналісти та переможці 3 сезону Екси

Закохані насолоджуються одне одним. Кажуть, що поки що нічого не планують, але точно знають, скоро в них буде весілля й діточки. Особливе задоволення отримують від того, що їх почали впізнавати. Наприклад, Альоні у соцмережах пишуть слова подяки за мотивацію.

– А в мене була кумедна ситуація, – згадує Геворг. – Продавчиня в супермаркеті, з якою ми бачимося вже десять років, впізнала мене як обличчя з екрана. Я дуже сміявся. А взагалі часто таке відбувається. І в різних місцях! Був якось у суді, і навіть там мене впізнали. Щодня точно хтось підходить, і це цікаво.

Аня Суліма та Августин Козанчук

Пара, якій дісталося друге місце цього сезону, теж разом! Наразі вони переїхали до Рівного, оскільки хлопця взяли до складу місцевої баскетбольної команди. Він – весь у баскеті, а вона – у блогерстві та зйомках.

– У мене з’явилося внутрішнє відчуття, ніби я подорослішала на кілька років, – ділиться Анна. – Емоційно трохи змінилася. Не стала менш емоційною, але все, що випромінюю, не таке агресивне. У мене немає стану, коли трусяться руки, течуть сльози, тепер я значно спокійніша й розважливіша.

Як живуть фіналісти та переможці 3 сезону Екси

Після проекту пара не зупинила роботу над стосунками. Вони разом пішли до психолога, тож на правильному шляху. Весілля та дітей найближчим часом не планують.

– Ми плануємо разом поїхати до Будапешта на Новий рік, – каже Сулима. – Це те місце, де Август мені вперше освідчився. Вирішили знову поринути в цю романтичну казку.

Після фіналу «Ексів» Аня та Август знялися у спецпроекті «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком. Вони відверто розповіли про перенесення весілля, майбутню дитину, сексуальну несумісність, борги та проблеми після участі в реаліті:

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