Як живуть фіналісти та переможці 3 сезону Екси

Третій сезон реаліті Нового каналу закінчився грандіозним фіналом! Перемогли Альона Чарінцева та Геворг Берчян. Протягом 15-ти тижнів вони показали найбільше зростання. Ведучі Олександр Педан і Наталія Єжова переконують, що вибір переможців дався їм складно. Адже другі фіналісти – Аня Суліма та Август Козанчук – проявили себе не гірше.

Доля пар після проекту – найцікавіше. Де і як живуть фіналісти «Ексів» зараз? Чи планують весілля та дітей? Зараз дізнаємося.

Геворг Берчян і Альона Чарінцева

Переможці сезону після проекту залишилися разом. Вони живуть у Кривому Розі, у квартирі Геворга. Хлопець займається автобізнесом, а Альона – адміністратор у салоні краси.

– Після проекту ми справді стали іншими людьми. Нині більш стримано сприймаємо наші стосунки. Всередині є якесь відчуття умиротворення, – розповів Геворг в інтерв’ю журналу «Отдохни». – На реаліті я дізнався, яка Альона сильна і крута дівчина, а не тендітна кришталева ваза, яку треба від усього оберігати. Так я думав раніше. Зрозумів, що з нею треба поводитися як з повноцінним партнером, а не як з дитиною. Мені тепер не страшно, якщо вона кудись піде сама. Знаю, що точно дасть відсіч хулігану чи ще комусь.

Закохані насолоджуються одне одним. Кажуть, що поки що нічого не планують, але точно знають, скоро в них буде весілля й діточки. Особливе задоволення отримують від того, що їх почали впізнавати. Наприклад, Альоні у соцмережах пишуть слова подяки за мотивацію.

– А в мене була кумедна ситуація, – згадує Геворг. – Продавчиня в супермаркеті, з якою ми бачимося вже десять років, впізнала мене як обличчя з екрана. Я дуже сміявся. А взагалі часто таке відбувається. І в різних місцях! Був якось у суді, і навіть там мене впізнали. Щодня точно хтось підходить, і це цікаво.

Аня Суліма та Августин Козанчук

Пара, якій дісталося друге місце цього сезону, теж разом! Наразі вони переїхали до Рівного, оскільки хлопця взяли до складу місцевої баскетбольної команди. Він – весь у баскеті, а вона – у блогерстві та зйомках.

– У мене з’явилося внутрішнє відчуття, ніби я подорослішала на кілька років, – ділиться Анна. – Емоційно трохи змінилася. Не стала менш емоційною, але все, що випромінюю, не таке агресивне. У мене немає стану, коли трусяться руки, течуть сльози, тепер я значно спокійніша й розважливіша.

Після проекту пара не зупинила роботу над стосунками. Вони разом пішли до психолога, тож на правильному шляху. Весілля та дітей найближчим часом не планують.

– Ми плануємо разом поїхати до Будапешта на Новий рік, – каже Сулима. – Це те місце, де Август мені вперше освідчився. Вирішили знову поринути в цю романтичну казку.

Після фіналу «Ексів» Аня та Август знялися у спецпроекті «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком. Вони відверто розповіли про перенесення весілля, майбутню дитину, сексуальну несумісність, борги та проблеми після участі в реаліті: