Аня Суліма – про грошові втрати через реаліті Екси

Учасниця проекту розповіла, чого їй вартувало налагодити свої стосунки

Чомусь багато хто думає, що участь у будь-якому телевізійному проекті – це нереальні гонорари. Танасправді коли ти йдеш у реаліті рятувати свої стосунки, доводиться чимось жертвувати. Наприклад, колишня учасниця «Супермодель по-українськи» та блогерка Аня Суліма, беручи участь у проекті «Екси», закинула свої блогерські заробітки.

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Заради кохання та шансу налагодити свої стосунки з бойфрендом Августом Козанчуком Аня наважилася на тривалий час відмовитисявід ведення соцмереж (за правилами проекту, учасники не мали доступу до стільникового зв’язку та інтернету). Таким чином,за час відсутності в мережі дівчина втратила не лише якусь частину підписників, а й джерелосвого основного заробітку – рекламув Instagram.

– Я втратила приблизно до 20 тисяч підписників за три місяці зйомок. А у грошовому еквіваленті це буде плюс-мінус десятка зелені. І скажу більше: ми поїхали, але лишилася квартира, комунальні платежі, все це накопичувалося. Коли повернулися з проекту, мали близько 60 тисяч гривень боргів, – розповіла Аня Суліма.

Більше про життя фіналістів 3 сезонуреаліті «Екси» Ані Суліми та Августа Козанчука дивіться у спецпроекті «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком на YouTube Нового каналу