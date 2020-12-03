Александр Педан рассказал о драках и работе на огороде. Было – не было. «Дети против звезд». Бэкстейдж

Насколько различается жизнь селебритиз и молодого талантливого поколения? Это мы и выяснили за кулисами проекта «Дети против звезд» (Новый канал).

Телеведущего Александра Педана и вундеркинда в своем спорте Тимура Дятлова объединяет безумная любовь к скалолазанию. Кто круче, они выяснили на площадке «Дети против звезд» (Новый канал).

А насколько они похожи в жизни? Участвовали ли в драках? Боялись ли пригласить девушку на танец? Приходилось ли работать на огороде? Не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Смотри откровенные реакции на жизненные ситуации прямо сейчас. Ведь игроки рассказали много личной информации!

И не забудь включить Новый канал в среду в 19:00, чтобы посмотреть новый выпуск «Дети против звезд»!

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Оля Полякова разоткровенничалась за кадром. Игра «Было – не было». «Дети против звезд»

Звезды, тайны и Марго. Спецвыпуск ексклюзивного бекстейджа «Дети против звезд» 2 сезон