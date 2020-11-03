Вы смотрите эксклюзивный звездный бэкстейдж со съемок 2-го сезона шоу Дети против звезд (Новый канал).

Мы начинаем цикл спецвыпусков с digital-ведущей Марго Лапиной, звездой первого сезона сериала-открытия Первые ласточки. Эта девочка – пушка-ракета с нестандартными вопросами и хорошим чувством юмора, которая влюбила в себя звездных участников и команду проекта. Взяв микрофон Нового канала, она пошла к селебритиз выпытывать секреты их личной жизни и воспоминания из детства. И, пользуясь моментом, спрашивала советы, чтобы решить и свои жизненные ситуации. Так, ведущий Олег Кензов учил Марго отстаивать себя на детской площадке, DJ NANA рассказала о своих страхах, а актриса Ирина Сопонару - о любви к Гарри Поттеру и о секретиках привлечения внимания парней. Такого вы еще не видели! Включайте спецвыпуск звездного бэкстейджа с Марго прямо сейчас.

И не пропустите новые выпуски шоу Дети против звезд каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Смотреть онлайн 2 сезон Дети против звезд

