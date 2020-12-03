Олександр Педан розповів про бійки та працю на городі. Було – не було. «Діти проти зірок». Бекстейдж

Наскільки відрізняється життя селебритіз та молодого талановитого покоління? Це ми й з’ясували за лаштунками проекту «Діти проти зірок» (Новий канал).

Телеведучого Олександра Педана та вундеркінда у своєму спорті Тимура Дятлова поєднує шалена любов до скелелазіння. Хто крутіший, вони з’ясували на майданчику «Діти проти зірок» (Новий канал).

А наскільки вони схожі у житті? Чи брали участь у бійках? Чи боялися запросити дівчину на танець? Чи доводилося працювати на городі? Не все так однозначно, як може здатися на перший погляд.

Дивись відверті реакції на життєві ситуації просто зараз. Адже гравці розповіли багато особистої інформації!

Та не забудь увімкнути Новий канал у середу о 19:00, щоб подивитися новий випуск «Діти проти зірок»!

Більше ексклюзивної інформації:

Оля Полякова відверто розговорилася за кадром. Гра «Було – не було». «Діти проти зірок»

Зірки, секрети і Марго. Спецвипуск ексклюзивного бекстейджу «Діти проти зірок» 2 сезон