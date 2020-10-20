«Дети против звезд» (Новый канал) – это особая телеигра. В рамках шоу звезды и дети демонстрируют свои невероятные таланты. В ходе индивидуального баттла соперники забывают о телевизионных образах и идут на все ради победы.

В среду, 21-го октября, в 19:00 в эфире Нового канала о своем тайном пристрастии расскажет Королева Ночи Ольга Полякова. Она будет состязаться в кулинарной битве с талантливейшим маленьким поваром Севастьяном Фаге. На первый взгляд, их ничего не объединяет. Но оказалось, это далеко не так. Соперники сыграли в игру Было – не было и разоткровенничались… Узнай секреты Ольги Поляковой, о которых она еще никому не рассказывала.

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