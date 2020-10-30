Олег Кензов рассказал о характере своей дочери

Ведущий Нового канала за кулисами «Дети против звезд» признался, почему его вызывали в школу из-за дочери

Олег Кензов может рассказать много веселых историй о своей бурной юности. Его бойкий характер, видимо, передался и дочери Еве. Девочка уже ходит в школу и, судя по рассказам Олега, держит всех «в страхе».

– Мне приходится выслушивать от учителей, что «все от нее защищаются» (смеется). Она очень активная. Ева в первом классе. После садика ей трудно высидеть целый урок – хочется встать и уйти, например, или попеть, – рассказал Кензов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зато вместе с папой Еве не скучно, ведь у них есть общее увлечение – спорт.

– Мы катаемся на катамаранах, машинках, любим аттракционы, плавать в бассейне, плескаться в море, – рассказал Олег. – Мы с ней много общаемся, вместе слушаем музыку.

Навыки общения с детьми не помогли Олегу в проекте «Дети против звезд». Он соревновался в индивидуальном баттле с 12-летней Марией Панасенко, обладательницей Кубка мира по кикбоксингу WAKO в своей возрастной категории. Смотрите прямо сейчас, как это было.

И не пропустите новые выпуски «Дети против звезд» по средам в 19:00 на Новом канале.

Больше новостей:

DJ NANA преодолела свою фобию ради баттла в шоу «Дети против звезд»

Олег Собчук освоил несколько инструментов без музыкального образования