Олег Кензов рассказал, как дрался в детстве

Ведущий Нового канала вспомнил, как ему приходилось защищаться кулаками

Строгий и справедливый – в реалити «Кохання на виживання», юморной и сильный – в шоу «Дети против звезд» (Новый канал). Олег Кензов разный на экране и в жизни. Сейчас у него спокойный характер. Но так было не всегда. В детстве ведущий был настоящим забиякой.

– Посмотрите на мое лицо – оно все в шрамах, – показывает Олег Кензов. – Почему? Потому что приходилось драться в детстве. Я рос, как все пацаны. Однажды пришел домой с очень большим синяком под глазом. Мне его поставил одноклассник. Он резко ударил, я не ожидал. На тот момент он занимался тхэквондо, поэтому сильно зарядил. Глаз моментально напух. Для мамы я придумал легенду, что упал с крыши, когда чистил снег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не прекратились потасовки и в юности артиста.

– У меня есть шрам, как у Гарри Поттера. Его мне поставили, когда работал МС в клубе. Пьяная публика, сами понимаете, – вспоминает он. – Сейчас я бы в жизни не полез в драку. Выступаю против насилия в любых его проявлениях.

Вспомнить бурную молодость ведущему Нового канала пришлось в шоу «Дети против звезд». Он бил ногами привидений. А тело-то помнит приемчики – Олег в индивидуальном баттле смог победить юную соперницу!

Какие таланты покажут другие звезды – смотрите каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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