DJ NANA преодолела свою фобию ради баттла в шоу «Дети против звезд»

Готовясь к зрелищному номеру, певица тренировалась до мозолей

Четвертый выпуск шоу «Дети против звезд» будет посвящен Хэллоуину. Ужасающе красивый и насыщенный эфир в среду в 19:00 на Новом канале выявит скрытые таланты ведущего Олега Кензова, актрисы Ирины Сопонару и певицы DJ NANA.

Поклонники DJ NANA знают о ее профессиональном танцевальном прошлом и серьезной спортивной подготовке. Но в этот раз девушка будет демонстрировать необычное и опасное умение – хождение по стальному канату, подвешенному над землей. Ей нужно будет не только идти, но и сделать пару трюков…

– Это очень сложно, несмотря на то, что у меня есть физическая подготовка, – рассказала DJ NANA. – Я раньше занималась танцами, и хорошо владею своим телом. До этого баттла думала, что у меня с балансом все отлично. Но как только сделала первые шаги по канату, то поняла, что это очень трудно, что невозможно идти и при этом выполнять какие-то трюки. Я очень тщательно готовилась. Но больше полутора часов невозможно заниматься: ноги очень устают, появляются большие мозоли… К тому же, я очень боюсь высоты. Но все выполнила, хотя внутри было очень тревожно. К тому же, режиссер-постановщик предложил сделать колесо-переворот. Я делаю его на полу, но когда с каната…

Несмотря на опасения DJ NANA, номер вышел очень эффектным.

Не пропустите «Дети против звезд» уже в среду в 19:00 на Новом канале! Будет жутко интересно и атмосферно.

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