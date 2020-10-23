Олег Собчук освоил несколько инструментов без музыкального образования

Фронтмен группы «СКАЙ» рассказал о начале творческой карьеры

Сегодня поколения Z своими знаниями может дать фору любому взрослому. Они не заблудятся, потому что есть навигатор, всегда найдут информацию, потому что спросят у Google. Эти дети не читают печатных газет, но уже не представляют своей жизни без интернета и с рождения имеют собственные страницы в социальных сетях. А еще у них неудержимое желание к познанию нового. Так, на этой неделе в шоу «Дети против звезд» (Новый канал) девятилетний Сергей Верзин продемонстрировал, как разбирается в экзотических инструментах. Кстати, знает он их более ста – ударных, духовых и струнных. В баттле с ним сошелся фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук. Кто из них более музыкальный?

– Я самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах, – рассказывает артист. – Умею играть на дрымбе, укулеле и ситаре. В отличие от своего соперника Сергея, начал увлекаться музыкой с десяти лет. Учился играть на гитаре брата. Потому что собственный инструмент у меня появился, когда я учился в старших классах.

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Олег признается, что в детстве музыкой не грезил. Говорит, что был обычным парнем, которому нравился спорт, велосипеды, мопеды.

– Уже когда учился в колледже, создал музыкальный коллектив, – рассказывает артист. – Потом у нас были фестивали и конкурсы. Все это для группы «СКАЙ» стало лишь хобби. Пока нас не заметил продюсер и не предложил подписать контракт. Благодаря этому сотрудничеству коллектив получил первую известность.

Олег рассказывает, что он не имеет профессионального музыкального образования. Ему пришлось всему учиться самому. Согласитесь, удалось неплохо. Ведь группа «СКАЙ» стала известной благодаря исполнению музыки нескольких стилей – альтернативный рок, поп-рок и пост-панк.

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Кстати, в шоу «Дети против звезд» Олег и его соперник Сергей применили все свои знания музыкальных инструментов и продемонстрировали, что мелодию можно создавать и подручными средствами – с помощью трубы и банки кабачковой икры. А победа досталась ребенку.

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