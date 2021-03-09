Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск 4 часть от 09.03.2021

Четвертый раунд шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 называется Угадай меня. Сергей Притула покажет Ксении Мишиной, Тарасу Цымбалюку, Александру Эллерту и Злате Огневич несколько мультиков, в которых зашифрованы названия известных фильмов и сериалов. В ходе раунда выяснится, что парень Ксении Мишиной лох, а у Эллерта в голове только секс по дружбе. Что еще нового ты сможешь узнать о знаменитостях? Смотри в шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 на сайте Нового канала.

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