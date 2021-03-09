Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск 2 часть от 09.03.2021

Ты смотришь продолжение премьерного выпуска шоу Где логика? от 09.03.2021. Во втором раунде звезды сыграют в игру Третий лишний. Сергей Притула будет показывать участникам изображения, на которых участникам надо найти один или несколько лишних предметов. В этом раунде между командами развернется настоящая борьба, и одна из них даже начнет воровать правильные ответы у соперников. Кто же это будет – Богини или Хлеб? Узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 1 выпуск смотреть онлайн

Где логика 1 выпуск 3 раунд смотреть онлайн